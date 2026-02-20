Milan Baresi | Berlusconi voleva che diventassimo i più forti al mondo Ripetere quel ciclo? Dico che …

Franco Baresi ha ricordato come Silvio Berlusconi abbia voluto trasformare il Milan nella squadra più forte al mondo. Il club è cresciuto rapidamente grazie a investimenti importanti e a una strategia vincente. Baresi ha detto che l’obiettivo era ripetere quel ciclo di successi, anche se sa che non sarà facile. Ricorda i momenti di grande entusiasmo e i trionfi degli anni passati, quando il Milan dominava in Italia e in Europa. La storia di quel periodo resterà impressa nella memoria dei tifosi.

Era il 20 febbraio del 1986 quando Silvio Berlusconi firmò i documenti per perfezionare l'acquisto del Milan. Una seconda data di nascita per i tifosi rossoneri, l'inizio di un ciclo di successi irripetibili. Esattamente quarant'anni dopo, il capitano di quel Milan, Franco Baresi, è tornato a parlare di un'epoca affascinante. Ecco, di seguito, la sua intervista rilasciata a 'Il Giornale'. Sulle sue condizioni: "Sto benino, dai. Ho ripreso a frequentare San Siro ed è già un bel passo avanti". Sul passaggio del Milan da Farina a Berlusconi: "A Milanello eravamo tutti ansiosi e curiosi di seguire le indiscrezioni per capire come sarebbe finita la trattativa. Franco Baresi non è solo una leggenda del Milan. È una colonna della storia del calcio italiano. È silenzio, eleganza, sacrificio. È leadership senza urla, rispetto senza paura. Con quella fascia al braccio ha insegnato che comandare significa dare l'esempio