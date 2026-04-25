Svelata la Galassia Sombrero | scatta la foto incredibile della DECam

È stata pubblicata una nuova immagine della galassia Messier 104, conosciuta come la Galassia Sombrero, scattata con la telecamera DECam in Cile. L'osservazione ha permesso di individuare dettagli finora invisibili, mentre l'analisi di circa 2000 ammassi globulari ha fornito informazioni sulle fusioni passate con altre galassie satellitari. Questi dati contribuiscono a comprendere meglio la storia di questa galassia.

? Cosa sapere La DECam ha catturato nuovi dettagli della galassia Messier 104 nel Cile.. L'analisi dei 2000 ammassi globulari rivela passate fusioni con galassie satellitari.. La Dark Energy Camera ha restituito un’immagine senza precedenti della galassia Messier 104, rivelando dettagli strutturali inediti a circa 30 milioni di anni luce di distanza nella costellazione della Vergine. L’osservatorio Cerro Tololo Inter-American in Cile ospita il telescopio Víctor M. Blanco da 4 metri, uno strumento fondamentale per la raccolta dati astronomici. Montata su questa struttura, la DECam, fotocamera da 570 megapixel sviluppata dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, ha permesso di analizzare la Galassia Sombrero con una risoluzione straordinaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svelata la Galassia Sombrero: scatta la foto incredibile della DECam Notizie correlate “Com’era davvero, assurdo”. Angelo con le sembianze di Giorgia Meloni, ora la scoperta choc: svelata la foto prima del restauro (FOTO)Il caso dell’affresco con l’angelo nella Cappella del Crocifisso della Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma ha attirato l’attenzione dopo la... TonyPitony, svelata l’identità? La foto senza maschera e… la somiglianza con Matteo Salvini(Adnkronos) – TonyPitony senza maschera o Matteo Salvini? Una foto diventata virale sui social avrebbe svelato l'identità del cantante siracusano,...