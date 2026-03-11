TonyPitony svelata l’identità? La foto senza maschera e… la somiglianza con Matteo Salvini

Una foto diventata virale sui social mostra TonyPitony senza maschera e alcuni utenti ipotizzano una somiglianza con Matteo Salvini. Il cantante siracusano, reduce dal suo debutto al Festival di Sanremo 2026 con Ditonellapiaga, è apparso senza il suo consueto volto coperto, scatenando discussioni tra gli utenti online. La fotografia ha suscitato molta attenzione tra coloro che cercano di capire se si tratti effettivamente di lui.

(Adnkronos) – TonyPitony senza maschera o Matteo Salvini? Una foto diventata virale sui social avrebbe svelato l'identità del cantante siracusano, reduce dal successo dopo l'ospitata al Festival di Sanremo 2026 al fianco di Ditonellapiaga. Nell'immagine, condivisa su X e rilanciata da numerosi utenti, si vede un uomo seduto su una panchina che indossa una giacca, mentre sorride. Secondo molti si tratterebbe proprio dell'artista che si esibisce con la maschera di Elvis Presley e che, almeno per ora, non avrebbe alcuna intenzione di toglierla. Tuttavia, a molti utenti non è sfuggita una certa somiglianza tra l'uomo nella foto e Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

