Nella notte, almeno 15 persone hanno preso di mira un magazzino situato a San Donato, riuscendo a svaligiarlo. Il furto si è concluso con un bottino stimato in un milione di euro. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini e raccogliere elementi utili per identificare i responsabili. La scena del furto ha suscitato l’attenzione delle autorità locali.

? Cosa sapere Almeno 15 malviventi svaligiano il magazzino Fontana Pelletterie a San Donato nella notte.. Il furto di borse e accessori ha un valore stimato di un milione di euro.. Almeno 15 malviventi a volto coperto hanno svaligiato il magazzino della Fontana Pelletterie in via Buozzi 11 a San Donato nella notte tra giovedì e venerdì, portando con sé borse e accessori per un valore stimato di un milione di euro. L’assalto, avvenuto nel cuore di Borgo Bagnolo, ha messo in luce una strategia criminale coordinata e spietata, tipica di bande che operano con precisione militare. I rapinatori hanno abbattuto la cancellata d’ingresso della struttura all’ingrosso prima di riversarsi nei capannoni per saccheggiare la merce.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svaligiato magazzino a San Donato: bottino da 1 milione di euro

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