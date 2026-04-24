Strade sbarrate e chiodi sull' asfalto | assalto da film nel magazzino a San Donato

Nella zona di San Donato, le strade sono state chiuse con barriere e chiodi sparsi sull'asfalto. Sono stati trovati anche alcuni furgoni abbandonati lungo le vie, presumibilmente usati per bloccare il passaggio e facilitare una fuga. La scena suggerisce un tentativo di fuga rapido e improvviso, con elementi messi in atto per ostacolare l'accesso o l'uscita dalla zona.