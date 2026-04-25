Nella notte, un gruppo di malviventi ha assaltato un negozio di pelletteria, portando via merce per un valore stimato di un milione di euro. Per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, hanno posizionato furgoni in modo da bloccare le strade e sparso chiodi sull’asfalto. L’azione è durata pochi minuti, lasciando dietro di sé danni ingenti e un’area transennata da cui si stanno ancora raccogliendo elementi utili alle indagini.

Furgoni messi di traverso e strade cosparse di chiodi, per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine e ritagliarsi una più facile via di fuga. Con un copione già visto negli assalti alle logistiche, nella notte tra giovedì e venerdì un gruppo di malviventi ha messo a segno una rapina alla “ Fontana Pelletterie “, magazzino all’ingrosso di San Donato, in via Buozzi 11, in località Borgo Bagnolo, alla periferia della città. In azione, secondo le ricostruzioni, almeno 15 banditi, a volto coperto e con guanti alle mani. Dopo aver abbattuto la cancellata d’ingresso, il commando si è introdotto nei capannoni per arraffare quanta più merce possibile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’assalto alla Fontana Pelletterie. Bottino da un milione di euro

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