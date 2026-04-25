A Riccione, domenica 26 aprile, viene aperto un nuovo centro di buon vicinato chiamato Le 5 Terre, situato in viale La Spezia. Il centro propone attività pomeridiane rivolte a persone che si trovano in isolamento sociale, con l'obiettivo di favorire momenti di socializzazione e vicinanza tra i residenti. L'inaugurazione segna un intervento volto a contrastare la solitudine e a promuovere il senso di comunità nel quartiere.

? Cosa sapere Riccione inaugura domenica 26 aprile il nuovo centro di buon vicinato Le 5 Terre.. Il presidio in viale La Spezia offre attività pomeridiane per contrastare l'isolamento sociale.. Domenica 26 aprile alle ore 17, in viale La Spezia a Riccione, la comunità si riunirà per celebrare la riapertura del Centro di Buon Vicinato Le 5 Terre, un nuovo presidio sociale dedicato alla convivialità e all’incontro tra generazioni. L’iniziativa inaugurale trasformerà il pomeriggio in una festa collettiva, pensata per accogliere tutti i cittadini con momenti di compagnia e divertimento. Il programma prevede che le attività culminino in serata con un torneo di burraco, programmato per le ore 21.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riccione: nasce il nuovo centro Le 5 Terre contro la solitudine

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