Riccione | nasce il nuovo centro Le 5 Terre contro la solitudine

Da ameve.eu 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Riccione, domenica 26 aprile, viene aperto un nuovo centro di buon vicinato chiamato Le 5 Terre, situato in viale La Spezia. Il centro propone attività pomeridiane rivolte a persone che si trovano in isolamento sociale, con l'obiettivo di favorire momenti di socializzazione e vicinanza tra i residenti. L'inaugurazione segna un intervento volto a contrastare la solitudine e a promuovere il senso di comunità nel quartiere.

? Cosa sapere Riccione inaugura domenica 26 aprile il nuovo centro di buon vicinato Le 5 Terre.. Il presidio in viale La Spezia offre attività pomeridiane per contrastare l'isolamento sociale.. Domenica 26 aprile alle ore 17, in viale La Spezia a Riccione, la comunità si riunirà per celebrare la riapertura del Centro di Buon Vicinato Le 5 Terre, un nuovo presidio sociale dedicato alla convivialità e all’incontro tra generazioni. L’iniziativa inaugurale trasformerà il pomeriggio in una festa collettiva, pensata per accogliere tutti i cittadini con momenti di compagnia e divertimento. Il programma prevede che le attività culminino in serata con un torneo di burraco, programmato per le ore 21.🔗 Leggi su Ameve.eu

riccione nasce il nuovo centro le 5 terre contro la solitudine
© Ameve.eu - Riccione: nasce il nuovo centro Le 5 Terre contro la solitudine

Notizie correlate

Villa Paglia: nasce il nuovo centro contro solitudine e declino cognitivoAd Alzano Lombardo, presso gli alloggi protetti di Villa Paglia, è operativo un nuovo presidio volto a contrastare il declino cognitivo e la...

Riccione, riapre il Centro di Buon Vicinato “Le 5 Terre”: nuovo spazio di socialitàSarà un pomeriggio all’insegna della festa, della buona compagnia e della convivialità: domenica 26 aprile, alle 17, Riccione accoglie un nuovo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Clubbing mondiale, Riccione al top italiano: il nuovo club scala ancora posizioni nella classifica Dj Mag; Grossi fa sbocciare la stagione dei matrimoni; Taekwondo: successo per l’ASD Centro Arti Marziali di Pavia all’Open di Riccione; Riccione. Comitati d’area, la sindaca annuncia il nuovo regolamento: Trasparenza, rappresentanza equilibrata e coerenza con gli hub urbani.

riccione nasce il nuovoA Riccione nasce il Caffè sociale, nuovo spazio per la comunità e le relazioni di quartiereIn viale Lazio 10 inaugurato il Centro di Buon Vicinato promosso dal Comune e Auser: attività, socialità e contrasto alla solitudine al centro del progetto ... altarimini.it

riccione nasce il nuovoA Riccione Paese apre il Caffè SocialeA Riccione Paese ha aperto sabato scorso un nuovo spazio dedicato alla comunità: il Caffè sociale di viale Lazio 10, un Centro di Buon Vicinato che si ... chiamamicitta.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.