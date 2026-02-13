Napoli capitale dei motori | supercar e auto d’epoca protagonisti alla Mostra d’Oltremare dal 4 al 7 giugno

Napoli si trasforma in capitale dei motori, con una kermesse che porta in città supercar e auto d’epoca. La seconda edizione di Automoto Napoli expo si terrà alla Mostra d’Oltremare dal 4 al 7 giugno, attirando appassionati e collezionisti da tutta Italia. I visitatori potranno ammirare veicoli rari e storici, oltre alle ultime novità nel mondo delle auto di lusso.

Presentata ieri la seconda edizione di Automoto Napoli expo, in programma dal 4 al 7 giugno prossimi alla Mostra d'Oltremare di Napoli. L'evento, che conferma il suo ruolo di fiera più grande del Centro-Sud Italia dedicata ai motori a 2 e a 4 ruote, è organizzata da Auto Moto EuroFiera S.p.A. di Luigi Iossa e Cesare Barra, in collaborazione con la Federazione Italiana Supercar, di cui è presidente Luigi Iossa, in partnership con il Project-Event "Colcasco" e con il patrocinio del Comune di Napoli. Dopo il grande successo della prima edizione, che lo scorso settembre ha registrato oltre 40.