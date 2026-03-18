resoconto risultato e gol mentre i magpies escono con un lamento

I Magpies sono usciti dal campo con un risultato negativo, segnando un gol durante la partita. Il resoconto ufficiale riporta le azioni e le occasioni più significative, mentre il punteggio finale evidenzia la sconfitta. La partita si è conclusa con un risultato che lascia i tifosi delusi, mentre il team cercava di ottenere un risultato diverso.

2026-03-18 21:48:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La corsa del Newcastle in Champions League si è conclusa in modo devastante al Camp Nou, un primo tempo senza fiato che ha lasciato il posto alla disfatta nella ripresa quando il Barcellona ha segnato cinque volte dopo l’intervallo completando una vittoria complessiva per 8-3. Per 45 minuti, la squadra di Eddie Howe ha eguagliato colpo su colpo la capolista della Liga in uno dei primi tempi più straordinari che il calcio europeo abbia mai visto negli ultimi anni. Alla fine della serata, il Newcastle aveva subito sette gol in una singola partita per la prima volta dalla sconfitta per 7-3 contro l’Arsenal nel dicembre 2012. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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