Sul computer 45mila file pedoporno

Durante una perquisizione informatica, sono stati trovati circa 45.000 file pedopornografici salvati in una cartella sul desktop di un computer. I contenuti raffiguravano bambini e adolescenti tra i 6 e i 16 anni in situazioni sessualmente esplicite. L’indagine è partita da un'indagine su attività illecite online, portando alla scoperta di questa grande quantità di materiale proibito. La polizia ha sequestrato il dispositivo e avviato le indagini per identificare i responsabili.

In una cartella salvata sul desktop del suo pc, c’erano 45mila immagini pedopornografiche, che ritraevano bambini e ragazzini di età compresa tra i 6 e i 16 anni, in scene sessualmente esplicite. Materiale proveniente dal dark web, che ha condotto in carcere Edoardo Pagani, 28 anni di Casnate con Bernate. Ieri mattina ha ammesso ogni accusa durante l’interrogatorio con il Gip di Como, che ha convalidato il suo arresto. A lui gli investigatori della polizia postale sono arrivati indagando su uno dei tanti filoni che vengono periodicamente individuati nel dark web, quella parte nascosta e difficilmente accessibile di internet, a cui si accede solo utilizzando specifici software, e che ospita mercati illegali di vario genere, tra cui quelli sessuali e minorili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sul computer 45mila file pedoporno Notizie correlate Sul computer 5mila file pedopornografici: arrestato 65enne brescianoBrescia, 28 marzo 2026 – Un uomo di 65 anni, residente in provincia di Brescia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione e... Vellezzo Bellini, stangata sul ristorante: 45mila euro di sanzioni e il figlio del titolare finisce in arrestoVellezzo Bellini (Pavia), 7 marzo 2026 - Prima le irregolarità trovate nel ristorante, poi la reazione violenta del figlio dei titolari. Altri aggiornamenti Si parla di: Sul computer 45mila file pedoporno; Cameriere al ristorante cancellava le comande dei clienti e intascava i contanti. Spariti 45mila euro. Sul computer 45mila file pedopornoIn una cartella salvata sul desktop del suo pc, c’erano 45mila immagini pedopornografiche, che ritraevano bambini e ragazzini ... ilgiorno.it