Sul computer 5mila file pedopornografici | arrestato 65enne bresciano

Un uomo di 65 anni residente in provincia di Brescia è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver detenuto e diffuso circa 5.000 file pedopornografici sul suo computer. L'operazione è stata condotta dopo una serie di indagini e perquisizioni che hanno portato al sequestro del materiale. L'uomo si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Brescia, 28 marzo 2026 – Un uomo di 65 anni, residente in provincia di Brescia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’indagine. L'indagine della Polizia postale è nata durante il monitoraggio di siti e chat utilizzati per lo scambio illecito di contenuti. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe scaricato e condiviso immagini e video di minori, adottando accorgimenti tecnici per eludere i controlli. L'analisi incrociata delle tracce informatiche ha consentito agli investigatori di risalire alla sua identità. La perquisizione. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati dispositivi informatici che contenevano oltre 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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