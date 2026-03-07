Vellezzo Bellini stangata sul ristorante | 45mila euro di sanzioni e il figlio del titolare finisce in arresto

A Vellezzo Bellini, in provincia di Pavia, un ristorante è stato sanzionato con 45 mila euro di multe a causa di irregolarità riscontrate durante un controllo. Nel corso delle operazioni, il figlio del proprietario è stato arrestato dopo aver reagito in modo violento. La vicenda si è svolta il 7 marzo 2026, coinvolgendo direttamente i titolari dell’attività e portando all’intervento delle forze dell’ordine.

Vellezzo Bellini (Pavia), 7 marzo 2026 - Prima le irregolarità trovate nel ristorante, poi la reazione violenta del figlio dei titolari. Con l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale che si aggiunge alle maxi-multe per 45mila euro e alla chiusura del locale. La situazione è infatti degenerata al termine di un controllo effettuato dai carabinieri della Compagnia di Pavia, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato Lavoro (Nil) di Pavia e del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Cremona, in un ristorante a Vellezzo Bellini. L'ispezione, che rientra nelle attività volute dal prefetto di Pavia Francesca De Carlini...