Nel quartiere di Castelmartini si trova una stanza a pianta quadrata, conosciuta anche come “il cubo”, situata dietro il circolo locale. In passato ha ospitato un museo, un centro visite e uno spazio dedicato alla ricerca. Recentemente si è parlato di una possibile collaborazione tra questa struttura e il Comune, che si attende venga formalizzata nei prossimi mesi.

All’inizio qualcuno lo aveva soprannominato ‘il cubo’, una stanza a pianta quadrata dietro il circolo di Castelmartini che fungeva da museo, centro visite e centro di ricerca. Poi l’evoluzione, a pochi metri di distanza e tanti soldi pubblici che lo vide trasformarsi in un bellissimo esempio di bioarchitettura in legno progettato secondo criteri di risparmio energetico, portato avanti da 2 dipendenti e tanti volontari, costato 680.000 euro e chiuso solo 11 anni dopo, nel 2024 tra conti che non tornavano e polemiche. Dopo nove mesi la riapertura nell’ottobre 2025 ha riacceso i motori, ma non ha spento i dubbi sulla governance. In questo clima...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sul Centro visite ci aspettiamo collaborazione da parte del Comune"

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