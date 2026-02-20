Turista ferito durante rapina a Napoli Nappi Lega | su sicurezza ci sia maggiore attenzione da parte del Comune

Un turista è stato ferito durante una rapina a Napoli, una vicenda che solleva preoccupazioni sulla sicurezza in città. Secondo la Lega Campania, le autorità devono rafforzare i controlli e mantenere presidi costanti nelle zone più frequentate dai visitatori. La rapina si è verificata vicino a una zona turistica molto trafficata, dove si registra un aumento di persone senza permesso regolare. La situazione richiede interventi immediati per evitare altri episodi simili e garantire maggiore protezione ai visitatori. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Sicurezza a Napoli, Lega Campania: "Servono presidi costanti e interventi contro il degrado". "L'ennesimo episodio di cronaca che vede vittima un turista impone la necessità di una maggiore attenzione sulla sicurezza a Napoli, in particolar modo per quanto riguarda le aree dove è più diffusa la presenza di extracomunitari irregolari. Alle misure messe in campo dal Governo nazionale che ha implementato il numero delle forze dell'ordine sul territorio, deve affiancarsi l'azione dell'amministrazione comunale per far sì che si realizzino finalmente presidi costanti di legalità e sicurezza; azione che deve partire da interventi efficaci per il contrasto al degrado e all'abbandono di zone della città troppo spesso dimenticate".