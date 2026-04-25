Successo per la 33esima Coppa della Primavera di Aci Salerno | primo Trofeo del centenario

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile 2026, lungo la Costiera Amalfitana, si è svolta la 33ª edizione della Coppa della Primavera, uno degli eventi più tradizionali dello slalom automobilistico locale. L’evento, organizzato dall’Automobile Club Salerno, ha visto la partecipazione di 78 piloti provenienti da diverse regioni. La competizione ha segnato anche il primo Trofeo del centenario, celebrando così una lunga storia di gare su strada.

Il rombo dei motori è tornato a risuonare lungo la Costiera Amalfitana nel fine settimana del 18 e 19 aprile 2026, in occasione della XXXIII Coppa della Primavera, storico slalom automobilistico organizzato dall’Automobile Club Salerno, che ha fatto registrare numeri importanti con 78 piloti al.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate ACI Salerno protagonista a Sarno: successo assoluto nel Formula ChallengeTempo di lettura: 3 minutiÈ stata una presenza numerosa e di qualità quella dell’Automobile Club Salerno al Circuito Internazionale di Napoli a... Aci premia i campioni dello sport: grande successo per il Campionato Sociale Aci Arezzo 2025Arezzo, 23 febbraio 2026 – L'atmosfera vivace e l'entusiasmo contagioso hanno caratterizzato la serata di premiazione del Campionato Sociale ACI... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il pizzaiolo volante che univa sapori e motori: il commiato a Benedetto Fusco; Eccellenza Abruzzo, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 33^ giornata; Primavera, Plicco e Cardinali inseriti nella Top 11 della 33° giornata. XXXIII Coppa della Primavera, Vinaccia trionfa tra Furore e AgerolaGrande spettacolo e adrenalina tra i tornanti della Costiera Amalfitana per la XXXIII edizione della Coppa della Primavera, andata in scena il 19 aprile tra Furore e Agerola. Ben 74 i partecipanti che ... ilvescovado.it Dicono di noi.. XXXIII Coppa della Primavera - facebook.com facebook