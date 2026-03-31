ACI Salerno protagonista a Sarno | successo assoluto nel Formula Challenge

Da anteprima24.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Automobile Club Salerno ha partecipato con un’ampia rappresentanza al fine settimana di gare disputato al Circuito Internazionale di Napoli a Sarno. La manifestazione ha visto confronti tra le vetture del Formula Challenge e della Velocità in Circuito, attirando numerosi partecipanti e pubblico. La presenza dell’ente si è distinta per la quantità e qualità dei partecipanti, facendo registrare un risultato di rilievo.

Tempo di lettura: 3 minuti È stata una presenza numerosa e di qualità quella dell’ Automobile Club Salerno  al  Circuito Internazionale di Napoli a Sarno, dove si è disputato un intenso fine settimana di gare tra  Formula Challenge e Velocità in Circuito. In apertura, spicca il risultato nella  classifica assoluta del Formula Challenge, che ha visto il  successo di Carmine Barbone  della  Tramonti Corse  su  Gloria B5 Evo Suzuki,  1° di classe TMSS 1150, autore della migliore prestazione complessiva del weekend. Nella top ten si è inserito anche lo zio  Eugenio Barbone,  7° assoluto  su  Dallara 393 Opel  in  classe TMSS 2000, mentre  Luigi Milo  ha chiuso  10° assoluto, conquistando la  vittoria nel gruppo N – classe 1600  con la  Citroën Saxo VTS. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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