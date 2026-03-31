ACI Salerno protagonista a Sarno | successo assoluto nel Formula Challenge

L’Automobile Club Salerno ha partecipato con un’ampia rappresentanza al fine settimana di gare disputato al Circuito Internazionale di Napoli a Sarno. La manifestazione ha visto confronti tra le vetture del Formula Challenge e della Velocità in Circuito, attirando numerosi partecipanti e pubblico. La presenza dell’ente si è distinta per la quantità e qualità dei partecipanti, facendo registrare un risultato di rilievo.

Tempo di lettura: 3 minuti È stata una presenza numerosa e di qualità quella dell’ Automobile Club Salerno al Circuito Internazionale di Napoli a Sarno, dove si è disputato un intenso fine settimana di gare tra Formula Challenge e Velocità in Circuito. In apertura, spicca il risultato nella classifica assoluta del Formula Challenge, che ha visto il successo di Carmine Barbone della Tramonti Corse su Gloria B5 Evo Suzuki, 1° di classe TMSS 1150, autore della migliore prestazione complessiva del weekend. Nella top ten si è inserito anche lo zio Eugenio Barbone, 7° assoluto su Dallara 393 Opel in classe TMSS 2000, mentre Luigi Milo ha chiuso 10° assoluto, conquistando la vittoria nel gruppo N – classe 1600 con la Citroën Saxo VTS. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ACI Salerno protagonista a Sarno: successo assoluto nel Formula Challenge Articoli correlati Aci premia i campioni dello sport: grande successo per il Campionato Sociale Aci Arezzo 2025Arezzo, 23 febbraio 2026 – L'atmosfera vivace e l'entusiasmo contagioso hanno caratterizzato la serata di premiazione del Campionato Sociale ACI... City-Real, il protagonista assoluto è il Var: cosa è successoIl Var continua ad essere il protagonista assoluto non solo nelle sfide della nostra Serie A, ma anche nelle spettacolari notti di Champions League.