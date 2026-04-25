Domani a Follonica si terrà la terza edizione del Mondiale amatoriale di Subbuteo, organizzato dal Maremma Subbuteo con il patrocinio del Comune. L'evento si svolgerà dalle 9 alle 17 e rappresenta un ritorno atteso per gli appassionati di questo gioco, coinvolgendo giocatori provenienti da diverse regioni. La manifestazione si svolge nella città, offrendo un’occasione di incontro e competizione tra amatori.

FOLLONICA Un ritorno atteso, carico di significato sportivo e umano. Domani, dalle 9 alle 17, la città di Follonica ospiterà la terza edizione del Mondiale amatoriale di Subbuteo, organizzato dal Maremma Subbuteo con il patrocinio del Comune. La manifestazione si svolgerà negli spazi della Fonderia, dopo ben sette anni. L’evento, ormai divenuto un appuntamento di riferimento per gli appassionati del gioco, ripropone la formula già sperimentata nelle edizioni precedenti: una fedele replica del Mondiale di calcio, quest’anno ispirata alla competizione che si disputerà a giugno negli Stati Uniti, Messico e Canada. Saranno 48 i partecipanti, provenienti da tutta Italia, ai quali verranno assegnate le nazionali tramite sorteggio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Subbuteo, il ’Mondiale’ è a Follonica

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