Potenza capitale del Subbuteo | arriva il torneo The Wonderful Ten

Il 19 aprile 2026, la città di Potenza sarà il palcoscenico del torneo di calcio da tavolo The Wonderful Ten, organizzato dall’AS Subbuteo Club Potenza. L’evento vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori nazionali e internazionali di Subbuteo, che si sfideranno in questa competizione di alto livello. La location scelta per l’appuntamento non è stata ancora comunicata ufficialmente.

Il capoluogo lucano ospiterà il 19 aprile 2026 il torneo di calcio da tavolo The Wonderful Ten, un evento di alto profilo organizzato dall’AS Subbuteo Club Potenza che vedrà protagonisti i migliori talenti della disciplina a livello nazionale e globale. L’appuntamento ufficiale per dare il via alle operazioni sarà lunedì 13 aprile, quando alle ore 18 l’auditorium Casa Bcc Basilicata diventerà il centro di una conferenza stampa dedicata alla presentazione della gara. L’evento, che si terrà poi presso il Tourist Hotel, mira a consolidare l’immagine di Potenza come polo d’attrazione per l’élite del calcio da tavolo. A guidare l’iniziativa c’è Flavio Olita, presidente dell’AS Subbuteo Club Potenza, che coordinerà gli onori di casa durante l’incontro di presentazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza capitale del Subbuteo: arriva il torneo The Wonderful Ten Leggi anche: “The Wonderful Ten”: Potenza diventa capitale del calcio da tavolo con un torneo d’élite Subbuteo - Oggi e domani appuntamento in via della Scala. Festival del Subbuteo, che show. Sfide e memorabilia per intenditoriChi non ha mai avuto da bambino ginocchia doloranti e mal di schiena per aver passato ore attorno a quel panno verde ma soprattutto, che mondo... Si parla di: The Wonderful Ten: Potenza diventa capitale del calcio da tavolo con un torneo d’élite; The Wonderful Ten | Potenza diventa capitale del calcio da tavolo con un torneo d’élite.