Subbuteo - Oggi e domani appuntamento in via della Scala Festival del Subbuteo che show Sfide e memorabilia per intenditori

Oggi e domani in via della Scala si svolge il Festival del Subbuteo, con partite e esposizioni di memorabilia per appassionati. L’evento vede sfide tra giocatori e incontri dedicati agli amanti del gioco da tavolo. Sono presenti tavoli di gioco e oggetti storici che attirano sia veterani che curiosi. L’appuntamento mira a coinvolgere il pubblico e a riunire gli appassionati di questa tradizione.

Chi non ha mai avuto da bambino ginocchia doloranti e mal di schiena per aver passato ore attorno a quel panno verde ma soprattutto, che mondo sarebbe senza Subbuteo? Per tutti gli appassionati e per coloro che vogliono rivivere certe emozioni, questo fine settimana a Firenze, c'è un appuntamento da non perdere. E' la prima edizione del Festival del Subbuteo, organizzato e messo praticamente in essere da Alessio Lupi con la collaborazione di Simone Buzzo. Nella prestigiosa cornice del Circolo unificato dell'Esercito in via della Scala 68, ad ingresso libero, a partire da stamani alle 10,30 sino alle 18,30 e domani dalle 9,30 sino alle 15,30, ci saranno due giorni interamente dedicati all'universo Subbuteo in molte delle sue affascinanti sfaccettature.