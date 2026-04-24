Manca poco alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, l’ultima delle tre classiche delle Ardenne. La gara si svolgerà nelle prossime settimane, con dettagli su orari, percorso e modalità di visione in streaming disponibili sui canali ufficiali e sui principali servizi di trasmissione sportiva. La corsa coinvolge numerosi ciclisti professionisti che si preparano a sfidarsi su un percorso impegnativo e ricco di salite.

Manca ormai sempre meno alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, ultima corsa del trittico dedicato alle Ardenne. La quarta Classica Monumento (la più antica delle cinque) in calendario andrà infatti in scena domenica 26 aprile e con le sue côte è pronta a regalare spettacolo. Spettacolo che sarà anche garantito dai protagonisti di primissimo livello che si cimenteranno nella corsa belga. La classica. di 259.5 chilometri totali (7 in più rispetto al 2025), partirà da Bastogne e si concluderà a Liegi dopo ben 11 côte ed 4.395 metri da superare. L’anno scorso fu Tadej Pogacar a trionfare davanti ad un super Giulio Ciccone. Lo sloveno, tornato dopo la Roubaix, è pronto a conquistare un’altra Monumento e va alla ricerca del quarto sigillo alla Liegi, il terzo consecutivo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: orari, programma, streaming

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