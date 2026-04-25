Striscione choc contro l' Anpi fuori dalla chiesa
Liberaci dall’Anpi: Amen. Così recita lo striscione che nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 aprile è stato posizionato fuori dalla chiesa di Lesmo. Uno striscione che scatena nuovamente la polemica attorno alla vicenda delle critiche sollevate dall’Anpi di Arcore al parroco di Lesmo per aver.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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