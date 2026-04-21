Un giovane di 22 anni, originario di Ancona, si è trovato coinvolto in una colluttazione davanti a una discoteca a Milano. Secondo quanto riferito, avrebbe cercato di difendere un amico da un gruppo di persone, subendo a sua volta un'aggressione numerosa. Testimoni raccontano che l’uomo sarebbe stato picchiato anche dopo essere caduto a terra, ricevendo calci e colpi mentre non poteva più reagire. La vicenda ha suscitato scalpore tra i presenti.

ANCONA «Dai, lasciate in pace il mio amico, stiamo andando a casa». Mai avrebbe pensato che quelle parole, pronunciate fuori da una discoteca milanese, sarebbero state il preludio di una vendetta fatta di calci e pugni in faccia. Colpi senza pietà, per il solo gusto di scagliarli. Un massacro quello subito nella notte tra sabato e domenica da un 22enne anconetano, studente di Economia all’Università Cattolica. Lo hanno picchiato almeno in dieci, una banda composta da italiani e albanesi. «All’ospedale hanno messo due punti sul sopracciglio, ho uno occhio gonfio e un’abrasione alla schiena perché mi hanno buttato pure contro un’auto parcheggiata» racconta il 22enne, figlio di un imprenditore dorico.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Interviene per difendere l?amico: 10 contro uno, studente pestato. Choc a Milano fuori dalla discoteca, il 22enne anconetano: «Preso a calci anche quando ero a terra»

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