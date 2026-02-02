Scudo penale ‘esteso’ e cauzione per chi organizza cortei la stretta nel nuovo decreto sicurezza

Roma torna a parlare di sicurezza, questa volta con misure più dure. Il governo ha approvato un nuovo decreto che estende lo scudo penale e introduce la cauzione per chi organizza cortei. Dopo gli scontri di Torino, dove si sono verificati danni e feriti tra le forze dell’ordine, il centrodestra insiste sulla linea dura. La premier Meloni ha convocato una riunione di governo per discutere di queste novità, in un momento in cui l’attenzione si rivolge anche all’agente ferito durante le proteste.

Roma, 2 febbraio 2026 – Dopo il sabato di guerriglia urbana che ha devastato Torino e ferito oltre cento uomini delle forze dell’ordine, il centrodestra ripropone un giro di vite sulla sicurezza, tema al centro della riunione di governo convocata per oggi dalla premier Giorgia Meloni, dopo la visita in ospedale ad Alessandro Calista, l’agente aggredito con calci, pugni e con un martello da un gruppo di antagonisti. Al centro del vertice di governo le nuove norme del decreto sicurezza, al momento fermo sul tavolo del Viminale. Ma che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già mercoledì, come vorrebbe il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scudo penale ‘esteso’ e cauzione per chi organizza cortei, la stretta nel nuovo decreto sicurezza Approfondimenti su Giorgia Meloni Scudo penale anche per i cittadini e cauzione per chi organizza cortei, cosa prevede il nuovo decreto sicurezza Il governo torna a mettere mano sulla sicurezza con nuove misure. Scontri a Torino, Meloni accelera sul Decreto sicurezza-bis: scudo penale per le forze dell’ordine e stretta sui cortei Le violenze di sabato a Torino durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna hanno portato il governo a correre con il nuovo decreto sicurezza-bis. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giorgia Meloni Argomenti discussi: Sicurezza, Meloni prepara la stretta nel decreto: scudo penale esteso e fermo preventivo di almeno 12 ore per chi ha precedenti specifici e va a protestare; Sicurezza, Meloni prepara la stretta nel decreto: scudo penale esteso e fermo preventivo di 12 ore; Poliziotto preso a martellate, scatta il nuovo Dl Sicurezza: scudo penale esteso e fermo preventivo (da 12 a 48 ore). Che cosa cambia; Scontri a Torino, governo riunito a Palazzo Chigi: le nuove misure del decreto sicurezza. Sicurezza, la stretta dopo Torino. Meloni riunisce i suoi: sul tavolo lo scudo penale «esteso» e il fermo preventivo di 12 oreIn mattinata la premier in riunione con Tajani e Salvini: Palazzo Chigi vuole accelerare sul decreto sicurezza ... msn.com Meloni, stretta nel decreto Sicurezza: scudo penale esteso e fermo preventivoDopo le recenti aggressioni alle forze dell'ordine Giorgia Meloni e il Governo pensano ad una stretta nel decreto Sicurezza. I dettagli. newsmondo.it Tre scosse: stop alla vendita di coltelli per i minori, «scudo penale» esteso non solo per gli agenti ma anche ad altre categorie, fermo preventivo di «almeno» 12 ore per i facinorosi con precedenti specifici che stanno andando a manifestare. Sono le tre rispost - facebook.com facebook L’ultimo caso di cronaca nel boschetto di Rogoredo con un 29enne marocchino ucciso con un colpo di pistola da un poliziotto, ora indagato per omicidio volontario, ha portato i piani alti del governo a pensare di poter accelerare: lo scudo penale per gli agenti x.com

