Le violenze di sabato a Torino durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna hanno portato il governo a correre con il nuovo decreto sicurezza-bis. Meloni ha già annunciato che il testo conterrà uno scudo penale per le forze dell’ordine e una stretta sui cortei. La polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere i manifestanti, mentre alcuni gruppi hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine. Ora il governo vuole agire in fretta, accelerando i tempi di approvazione del provvedimento.

Le violenze esplose sabato a Torino durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica e accelerato i tempi per un nuovo decreto governativo. Al centro della cronaca l’aggressione brutale subita dall’agente di polizia Alessandro Calista, pestato da un gruppo di manifestanti incappucciati mentre era a terra, privato di manganello, casco e scudo. Uno degli aggressori lo ha colpito ripetutamente a martellate, in scene che hanno indignato il Paese. Angelo Simionato, 22 anni di Arcidosso in provincia di Grosseto, è stato arrestato in flagranza differita grazie a una norma introdotta dal primo Decreto sicurezza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Scontri a Torino, Meloni accelera sul Decreto sicurezza-bis: scudo penale per le forze dell'ordine e stretta sui cortei

