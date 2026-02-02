Le violenze di sabato a Torino durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna hanno portato il governo a correre con il nuovo decreto sicurezza-bis. Meloni ha già annunciato che il testo conterrà uno scudo penale per le forze dell’ordine e una stretta sui cortei. La polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere i manifestanti, mentre alcuni gruppi hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine. Ora il governo vuole agire in fretta, accelerando i tempi di approvazione del provvedimento.

Le violenze esplose sabato a Torino durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica e accelerato i tempi per un nuovo decreto governativo. Al centro della cronaca l’aggressione brutale subita dall’agente di polizia Alessandro Calista, pestato da un gruppo di manifestanti incappucciati mentre era a terra, privato di manganello, casco e scudo. Uno degli aggressori lo ha colpito ripetutamente a martellate, in scene che hanno indignato il Paese. Angelo Simionato, 22 anni di Arcidosso in provincia di Grosseto, è stato arrestato in flagranza differita grazie a una norma introdotta dal primo Decreto sicurezza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Scontri a Torino, Meloni accelera sul Decreto sicurezza-bis: scudo penale per le forze dell’ordine e stretta sui cortei

Approfondimenti su Torino Scontri

Il governo ha approvato un nuovo decreto sicurezza che introduce misure più dure contro le proteste e rafforza la protezione delle forze dell’ordine.

Gli scontri di ieri a Torino hanno spinto il governo a correre sui nuovi provvedimenti di sicurezza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Scontri Torino, Meloni: Tentato omicidio contro gli agenti, magistrati non esitino; Askatasuna, dichiarazione del Presidente Meloni in occasione della visita ai due agenti ricoverati a Torino; Scontri a Torino, Meloni: Lo Stato non arretra. E chiama in causa la magistratura: Faccia la sua parte. Piantedosi attacca: Da sinistra avremo ragionamenti ipocriti. Conte e Schlein condannano: Fatti inqualificabili; Scontri a Torino, la vicinanza di Mattarella. La premier Meloni: No a sconti, colpito lo Stato. Schlein: Violenza inaccettabile.

Scontri Torino, Meloni: Tentato omicidio contro gli agenti, magistrati non esitinoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scontri Torino, Meloni: 'Tentato omicidio contro gli agenti, magistrati non esitino' ... tg24.sky.it

Pugni, calci e martellate a un poliziotto a Torino negli scontri per Askatasuna, Meloni: Nemici dello StatoUn agente è rimasto ferito durante gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino: il poliziotto è stato accerchiato da un gruppo di violenti, che hanno ... fanpage.it

Il bilancio e il confronto politico dopo i violenti scontri di Torino durante la manifestazione contro la chiusura del centro sociale Askatasuna: si contano più di cento feriti tra le forze dell’ordine. A Niscemi è crollata nel vuoto un’altra palazzina e la frana continua - facebook.com facebook

Gli scontri di #Torino tra manifestanti e polizia. La frana di #Niscemi. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 Con @CandianiStefano #FrancescoEmilioBorrelli @paolonisap @FrancoBechis @OfficialTozzi #MassimilianoFuksas @sandroiacometti @federicaf x.com