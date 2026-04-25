Stop ai vandalismi in spiaggia Chiusura di notte per 15 passi a mare

Ogni estate, le autorità adottano misure per limitare gli atti di vandalismo sulle spiagge, chiudendole di notte. Questa decisione riguarda circa 15 passi a mare, che vengono interdetti al pubblico dopo il tramonto. L’obiettivo è impedire l’ingresso a persone uscite da discoteche e locali pubblici, per evitare danni e comportamenti dannosi che si sono verificati in passato. La misura viene riproposta ogni anno senza variazioni significative.

L’obiettivo, che torna puntuale come ogni anno, è quello di impedire al "popolo della notte", all’uscita da discoteche e altri locali pubblici, di accedere in spiaggia e di lasciarsi andare a vandalismi e danneggiamenti come spesso accaduto negli anni passati. Va letta in quest’ottica l’ordinanza firmata giovedì dal sindaco Alberto Giovannetti dopo aver accolto l’apposita richiesta presentata dal Consorzio mare Versilia, documento che dispone infatti la chiusura di 15 passi a mare limitrofi ai locali notturni della riviera, limitatamente ai fine settimana e alle ore notturne. Il provvedimento, adottato in un’ottica di prevenzione dei fenomeni di vandalismo, sarà in vigore dal 1° maggio al 30 settembre ogni venerdì, sabato e domenica dalle 21,30 alle 8.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stop ai vandalismi in spiaggia. Chiusura di notte per 15 passi a mare Notizie correlate Spiaggia di Posillipo, stop al limite di 60 accessi al giorno: il Tar accoglie i ricorsi di Mare LiberoIl Tar ha annullato la delibera del Comune sugli ingressi contingentati a 60 persone al giorno sulla spiaggia di Donn'Anna. Leggi anche: L'associazione che tutela mare e spiaggia a sostegno di Riccione Capitale del Mare Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Stop ai vandalismi in spiaggia. Chiusura di notte per 15 passi a mare; Parte Oltraggi, il podcast che racconta i vandalismi nella storia dell'arte; Verbania, parchi gioco chiusi di notte per fermare vandalismi; FORMIA – STOP AL VANDALISMO, IL PROGETTO. Vandalismi a Levante, la stretta del Comune. Biancani: «Stop all’alcol dalle 24». Sperimentazione fino al 3 aprilePESARO Il primo segno di zero tolleranza ai vandalismi era già arrivato la scorsa estate, quando il Comune aveva imposto l’obbligo di vigilanza della movida a carico dei gestori dei bar di Levante. Ma ... corriereadriatico.it Traffico, occhio alla chiusura: stop in via Firenze per 4 orePrato, 19 marzo 2026 – Per consentire la verifica della Commissione comunale sui locali di pubblico spettacolo, che effettuerà il sopralluogo per esaminare la richiesta di ampliamento della capienza ... lanazione.it Ciao a tutti. Solitamente tra la chiusura di un bando e la prova scritta quanto tempo passa Esiste un termine minimo - facebook.com facebook Per l'estate, proponiamo collari in cotone con chiusura di qualità e design leggerissimo, disponibili in vari colori. Se il vostro cane entra in acqua, il collare si asciuga rapidamente e, essendo in puro cotone, non suda. Disponibili in larghezze di 3 e 2 centimetri x.com