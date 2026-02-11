Spiaggia di Posillipo stop al limite di 60 accessi al giorno | il Tar accoglie i ricorsi di Mare Libero

Il Tar ha accolto i ricorsi di Mare Libero e ha annullato la decisione del Comune di limitare a 60 accessi giornalieri sulla spiaggia di Donn'Anna. Ora, non ci sono più restrizioni e chi vuole può andare in spiaggia senza preoccuparsi di rispettare un limite quotidiano. La decisione arriva dopo che i ricorsi erano stati presentati per contestare il limite imposto dal Comune.

Il Tar ha annullato la delibera del Comune sugli ingressi contingentati a 60 persone al giorno sulla spiaggia di Donn'Anna. Accolti i ricorsi di Mare Libero.

