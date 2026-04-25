Stéphane Rolland trasforma la Barcelona Bridal Night in una celebrazione dell’amore

Durante la Barcelona Bridal Night, uno stilista noto per le sue creazioni ha presentato la sua collezione, attirando numerosi professionisti del settore e appassionati. La serata si è svolta in una location di rilievo della città, con un allestimento elegante e curato nei dettagli. La sfilata ha mostrato abiti da sposa e da sera, con focus su tessuti pregiati e tagli raffinati. All’evento hanno partecipato anche rappresentanti di aziende del settore e media specializzati.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BARCELLONA, Spagna, 25 aprile 2026 PRNewswire — Il couturier francese Stéphane Rolland ha fatto il suo debutto sulle passerelle spagnole mercoledì sera in occasione della decima edizione della Barcelona Bridal Night, trasformando il gala in uno spettacolo multidisciplinare di moda, musica, arte e poesia. La presentazione, tenutasi durante la Barcelona Bridal Fashion Week 2026 (BBFW), ha segnato una pietra miliare per l’evento e ha messo in mostra la visione del couturier della moda sposa come espressione emotiva e artistica. Con il titolo Love for Peace, Rolland e il suo partner Pierre Martinez, in qualità di direttore artistico, hanno ideato una cerimonia visiva e musicale presso il padiglione 8 della sede di Montjuïc della Fira de Barcelona.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Stéphane Rolland trasforma la Barcelona Bridal Night in una celebrazione dell’amore Notizie correlate Obsession, attenti a cosa desiderate: il trailer italiano dell’horror che trasforma l’amore in un incuboUniversal Pictures ha rilasciato il trailer italiano di Obsession, l’inquietante horror psicologico prodotto da Blumhouse che promette di scuotere il... Cyberpunk 2077 su PS5 Pro: l’IA trasforma Night City in 4K puroCD Projekt RED ha rilasciato l’aggiornamento tecnico per Cyberpunk 2077 destinato alla PlayStation 5 Pro, con l’uscita ufficiale fissata per lo... Altri aggiornamenti Stéphane Rolland trasforma la Barcelona Bridal Night in una celebrazione dell'amoreBARCELLONA, Spagna, 25 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Il couturier francese Stéphane Rolland ha fatto il suo debutto sulle passerelle spagnole mercoledì sera in occasione della decima edizione della Barc ... adnkronos.com Jo Squillo: Stéphane Rolland, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026Un circo che non alza la voce, che non cerca l'attenzione attraverso l'eccesso, ma attraverso la presenza. Le prime silhouette entrano come si entra in uno spazio sacro: cappotti asimmetrici, ... tgcom24.mediaset.it