Cyberpunk 2077 su PS5 Pro | l’IA trasforma Night City in 4K puro

L’8 aprile è stato rilasciato un aggiornamento tecnico per Cyberpunk 2077 destinato alla PlayStation 5 Pro. L’aggiornamento introduce miglioramenti grafici, tra cui una risoluzione in 4K. L’azienda sviluppatrice ha annunciato che l’IA del gioco permette di trasformare Night City in un ambiente più dettagliato e visivamente più ricco. La versione aggiornata del videogioco è ora disponibile per i possessori della console.

CD Projekt RED ha rilasciato l’aggiornamento tecnico per Cyberpunk 2077 destinato alla PlayStation 5 Pro, con l’uscita ufficiale fissata per lo scorso 8 aprile. Il pacchetto punta a sfruttare le nuove architetture hardware di Sony per elevare la resa visiva del titolo. L’integrazione si basa sulla tecnologia PSSR, un sistema di upscaling che utilizza l’intelligenza artificiale per ricostruire ogni singolo pixel. Questo processo garantisce una definizione in 4K, migliorando sia i dettagli dei veicoli sportivi che la pulizia delle geometrie poligonali negli scenari urbani. La gestione della luce riceve un impulso decisivo grazie all’adozione del supporto BVH8. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cyberpunk 2077 su PS5 Pro: l’IA trasforma Night City in 4K puro Cyberpunk 2077, disponibile la versione PS5 Pro(Adnkronos) – CD Projekt RED ha ufficializzato il rilascio dell'aggiornamento dedicato a PlayStation 5 Pro per Cyberpunk 2077, disponibile a partire... Cyberpunk 2077, CD Projekt RED annuncia l’aggiornamento per PS5 ProDopo anni di aggiornamenti e miglioramenti tecnici, Cyberpunk 2077 si prepara a sfruttare anche l’hardware della nuova generazione di console. Temi più discussi: Dettagli sui potenziamenti di Cyberpunk 2077 per PlayStation 5 Pro; Cyberpunk 2077 è un gioiello su PS5 Pro: da oggi miglioramenti a grafica, fluidità e illuminazione; Cyberpunk 2077 si evolve su PlayStation 5 Pro; Cyberpunk 2077, disponibile la versione PS5 Pro. Cyberpunk 2077 è un gioiello su PS5 Pro: da oggi miglioramenti a grafica, fluidità e illuminazioneCyberpunk 2077 si aggiorna oggi con un upgrade gratuito per PS5 Pro, realizzato da CD Projekt Red con l'obiettivo di sfruttare al massimo le capacità della console high-end di Sony dopo le numerose ri ... it.ign.com L'aggiornamento di Cyberpunk 2077 per PS5 Pro è disponibile con trailer e dettagliCome annunciato nella giornata di ieri da CD Projekt RED, l'aggiornamento di Cyberpunk 2077 per PS5 Pro è ora disponibile: vediamo trailer e dettagli. multiplayer.it Tutti a dire che dovevo iniziare da Breath of The Wild prima di Tears... Mi sarò lasciato condizionare... Ma eccolo qui! Ma non si inizia stasera,perché è uscito l'aggiornamento per Cyberpunk sulla Ps5 Pro! Stasera si torna a Night City! - facebook.com facebook