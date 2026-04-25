Un incidente si è verificato a Piazza Mantova a Stazzo, dove un camion con problemi ai freni si è fermato sospeso su un precipizio. L'episodio si è verificato nel pomeriggio e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti, ma la situazione ha creato momenti di tensione tra i presenti. La strada rimane temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza.

? Cosa sapere Un camion con guasto ai freni resta sospeso sul precipizio di piazza Mantova a Stazzo.. Il conducente è illeso e i Vigili del Fuoco di Acireale hanno recuperato il mezzo.. Un autocarro è rimasto sospeso sul precipizio di piazza Mantova a Stazzo intorno alle 10:15 di ieri, dopo che un guasto ai freni lo ha spinto a travolgere la ringhiera lungo la strada che scende verso la spiaggia. Il violento episodio, avvenuto nella frazione di Acireale, ha coinvolto un mezzo pesante appartenente a una ditta operativa nella zona. L’impatto ha mandato l’avantreno del veicolo in bilico sul vuoto, mettendo a rischio la stabilità del mezzo che si trovava a circa dieci metri di distanza dal salto verso il litorale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stazzo, camion sospeso sul precipizio: miracolo a Piazza Mantova

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