Schiacciata tra bici e camion in via Mantova | 46enne in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, via Mantova a Parma è stata teatro di un incidente tra una bicicletta e un camion. La donna di 46 anni coinvolta nell’incidente è stata trasportata in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Mantova, a Parma, dove una bicicletta e un camion si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stata una donna di 46 anni, alla guida della bici, rimasta coinvolta in un trauma da schiacciamento a seguito.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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