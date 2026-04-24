Camion sfonda la ringhiera e resta in bilico sulla spiaggia di Stazzo

Nella mattinata di oggi, sulla spiaggia di Stazzo, un camion è finito fuori strada sfondando la ringhiera e rimanendo in bilico sulla sabbia. L’incidente si è verificato senza che nessuno riportasse ferite, e sul posto sono intervenuti i soccorsi per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il mezzo. Non ci sono state ripercussioni sulla viabilità o altri danni visibili all’ambiente circostante.

Nella mattinata di oggi, la frazione marinara di Stazzo è stata teatro di un incidente che, fortunatamente, non ha provocato feriti. Un autocarro, impegnato in alcuni lavori nella zona, è finito pericolosamente in bilico a un passo dal precipitare sulla sottostante spiaggetta. Secondo le prime.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Si schianta su una ringhiera e resta in bilico sulla rampa del parcheggioAncora non si conoscono con esattezza le cause dell’incidente che sono al vaglio delle forze dell’ordine, né le condizioni di salute dell’autista. Camion sbanda, la motrice resta in bilico sul guardrail: un ferito e code di chilometriNotte da incubo lungo la Autostrada A4, dove un incidente ha paralizzato la viabilità nel tratto compreso tra Palazzolo sull'Oglio e Rovato in... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: L'auto sfonda la ringhiera e rimane sospesa nel vuoto; Civitavecchia - Paura in zona Faro: auto sfonda la ringhiera e precipita in via Achille Montanucci. Foto | Paura a Stazzo: camion sfonda ringhiera e resta sospeso tra la terra e il mareTragedia sfiorata a StazzoCamion Stazzo Momenti di grande paura nel corso della mattinata a ... msn.com Auto sfonda la ringhiera e precipita su via Achille Montanucci: danneggiata una vettura parcheggiataImpressionante incidente nella tarda serata tra Largo Monti della Tolfa e la strada sottostante. Nessun ferito. Mistero sulla dinamica dell'accaduto ... civonline.it Gravissimo incidente sulla ex superstrada del Liri: mezzo pesante sfonda il guardrail e precipita dal viadotto. Sul posto l'elisoccorso https://www.terremarsicane.it/gravissmo-incidente-sulla-ex-superstrada-del-liri-camion-sfonda-il-guardrail-e-precipita-dal-viad - facebook.com facebook