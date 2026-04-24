La Juventus sta seguendo con attenzione il giocatore di proprietà dell’Atalanta, che potrebbe lasciare la squadra durante l’estate. La società monitora da vicino la situazione, considerando anche la possibilità di inserire il calciatore nel proprio organico. La concorrenza nel mercato estivo vede anche l’Inter interessata al laterale, creando un fronte di trattative molto acceso. La finestra di mercato si prospetta caldissima per il calciatore e le società coinvolte.

di Luca Fioretti Palestra Juventus, la dirigenza monitora con estrema attenzione il talentuoso esterno di proprietà dell’Atalanta sfidando l’Inter nel mercato estivo. Il mercato entra prepotentemente nel vivo e le grandi potenze italiane iniziano a muovere le proprie pedine per rinforzare le corsie laterali in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, Marco Palestra rappresenta un obiettivo estremamente ambito per la finestra estiva: se l’ Inter sogna di assicurarsi il ragazzo per blindare la propria fascia destra, la Juventus non resta certamente a guardare. I bianconeri stanno infatti monitorando con enorme attenzione l’evolversi della complessa situazione, pronti a inserirsi nella corsa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palestra Juventus, sarà un’estate caldissima per il laterale: dal piano dell’Atalanta alla concorrenza, gli aggiornamenti

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