Calcio ciclabile pronta entro la primavera | al via i cantieri su centro sportivo e palestra

I lavori per la realizzazione della ciclabile avanzano e si prevede che siano completati tra marzo e aprile. I cantieri sono appena stati avviati e riguardano sia il percorso che la passerella sull’Oglio, parte integrante di un progetto più ampio che collega con la Greenway. L'obiettivo è creare un collegamento sicuro e funzionale per ciclisti e pedoni, migliorando così la mobilità locale.

Il taglio del nastro del collegamento con la passerella sull’Oglio è previsto tra marzo e aprile, meteo permettendo. In programma, anche, interventi al campo sportivo di via Covo e alla palestra delle scuole medie Calcio. Potrebbe essere pronto tra marzo e aprile il collegamento ciclabile con la passerella sull’Oglio collegata, a sua volta, con la Greenway. La data di fine lavori non è ancora fissata: il cantiere procede spedito, ma resta subordinato alle condizioni meteo. L’intervento va a completare il tratto mancante che innesta il percorso sulla passerella già collaudata nei mesi scorsi dal costo totale di un milione di euro. Una parte della ciclabile è stata realizzata ex novo, con asfaltatura e sistemazione dei cordoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Entro la primavera pronta la pista allungata dell'aeroporto d'Abruzzo e a breve sarà riattivato l'Ils«Innanzitutto ci preme ricordare due aspetti: il primo, troppo spesso dimenticato, che parlare di questi temi, senza avere approfondite cognizioni... La crisi e la rinascita: riaprono piscina e palestra, il Centro sportivo torna a pieno regimeTante persone in fila allo sportello della segreteria del Centro Sportivo di Copparo. Argomenti discussi: Calcio, ciclabile pronta entro la primavera: al via i cantieri su centro sportivo e palestra. Calcio, ciclabile pronta entro la primavera: al via i cantieri su centro sportivo e palestraIl taglio del nastro del collegamento con la passerella sull’Oglio è previsto tra marzo e aprile, meteo permettendo. In programma, anche, interventi al campo sportivo di via Covo e alla palestra delle ... bergamonews.it Calcio, la passerella da un milione è pronta ma manca la ciclabile di collegamento: Cantiere nel giro di qualche settimanaLa struttura è collaudata ma non inaugurata. L’opera resta sospesa a metà a causa del tratto mancante sul lato bergamasco, ridisegnato dalla giunta Gazzaniga. La minoranza attacca: Fondi e progetto c ... bergamonews.it