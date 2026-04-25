Un nuovo aggiornamento sulla vicenda smentisce il coinvolgimento dell’ex fidanzato nell’omicidio di Chiara. La ricostruzione ufficiale non presenta elementi che colleghino l’uomo al luogo del delitto. La procura ha annunciato che il processo sarà rivisto alla luce delle prove emerse, che escluderebbero la sua presenza o responsabilità nei fatti. Restano in piedi le indagini per chiarire le cause della morte.

Il caso di Alberto Stasi, condannato con sentenza definitiva dopo un processo tortuoso a 16 anni di carcere, torna sul tavolo della giustizia con un carico di atti che sembra riscrivere la storia del giallo di Garlasco. La Procura di Pavia, però, nonostante in questi mesi di indagini abbia curato la raccolta di perizie, consulenze e intercettazioni, da questo momento è fuori dalla partita. Tecnicamente non può chiedere la revisione del giudicato a carico di Stasi. Il pallino passa alla Procura generale di Milano o, in alternativa, alla difesa. È dentro questo schema che si inserisce l’incontro tra il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, e il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Stasi non ha ucciso Chiara». Omicidio da riscrivere, verso la revisione del processo

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