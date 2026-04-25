Durante una conferenza stampa, Cristian Chivu si è espresso riguardo a una possibile operazione di mercato che coinvolge il ritorno di Stankovic all’Inter nella prossima stagione. La notizia circola da alcuni giorni e alimenta discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, ma al momento non sono stati rilasciati commenti ufficiali da parte del club o dei diretti interessati. La situazione resta da seguire per eventuali sviluppi futuri.

di Alberto Petrosilli Stankovic potrebbe tornare all’Inter nella prossima stagione: Cristian Chivu apre al ritorno del centrocampista. Le dichiarazioni. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Torino Inter, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro sul possibile ritorno di Stankovic in nerazzurro: LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter SU ALEKSANDAR STANKOVIC: CURIOSO DI RIPORTARLO QUI E DARGLI UNA POSSIBILITA’? – « Stiamo andando già oltre questa giornata e stiamo parlando di mercato. Aleksandar è un giocatore che stiamo seguendo con molta attenzione, sappiamo quanto di buono ha fatto da quando ha lasciato la Primavera, quando c’ero ancora io.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stankovic torna all’Inter? Chivu prende posizione in conferenza stampa: messaggio chiaro

La parole di Chivu in conferenza stampa post Inter-Pisa 6-2

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