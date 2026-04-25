Martedì alle 17.30 si terrà la cerimonia di riapertura dello stadio Martini, con il taglio del nastro ufficiale. Il campo sportivo ora dispone di un nuovo manto sintetico di ultima generazione, installato durante i lavori di ristrutturazione. La struttura, che era stata chiusa in passato, torna così a disposizione delle squadre e degli atleti locali. La cerimonia segnerà il ritorno all’attività sportiva nel nuovo impianto.

Campo sportivo Martini: martedì alle 17.30 sarà il gran giorno del taglio del nastro. Ora il "Martini" vanta un manto sintetico di ultima generazione. La vera innovazione risiede nell’ intaso in materiale naturale, una scelta ecologica che evita l’utilizzo della gomma, permettendo persino una futura riconversione all’erba naturale senza problemi di smaltimento. L’intervento ha interessato anche i nuovi spogliatoi che sono stati completamente ricostruiti anche con servizi igienici moderni e funzionali. Inoltre, nell’ottica dell’efficientamento energetico, gli spogliatoi sono dotati di impianto fotovoltaico oltre a solare termico. Poi il campo a 5 diventerà un’ area polivalente e sarà pronto fra un paio di settimane.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio Martini, martedì la riapertura ufficiale

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