Martedì sera alle 20:00 ora locale americana, il presidente ha pubblicato un messaggio su una piattaforma social, senza chiarire se si tratti di un ultimatum o di un altro tipo di comunicazione. La comunicazione non specifica dettagli sulle modalità o le richieste rivolte a Teheran, lasciando spazio a interpretazioni sulle intenzioni delle autorità statunitensi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito al contenuto esatto del messaggio.

"Martedi', alle 8 pm Eastern time". In un ultimo post su Truth il presidente americano Donald Trump dà un'ora, senza specificare se si tratti dell'ultimatum dato poco prima a Teheran o di altro. Nel post precedente il leader aveva avvertito Teheran che sempre il 7 aprile "in Iran sarà la Giornata della centrale elettrica e la giornata del ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all'inferno - Vedrete! Sia lode ad Allah", aveva scritto. La nuova scadenza, fissata alle 20 americane, le 2 di notte in Italia di mercoledì, posticiperebbe di 1 giorno l'ultimatum di Trump a Teheran.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Martedì alle 20". L'ultimatum di Trump per la riapertura di Hormuz

Trump lancia un ultimatum all’Iran per la riapertura di Hormuz: “48 ore per un accordo o sarà l’inferno"“Il tempo sta per scadere: 48 ore prima che scateni l’inferno su di loro”: è questo l’ultimo messaggio postato da Donald Trump sui social.

Stretto di Hormuz: ultimatum degli USA, la risposta dell’Iran a TrumpABBONATI A DAYITALIANEWS L’avvertimento di Trump a Teheran Un messaggio durissimo arriva da Washington: Donald Trump ha lanciato un ultimatum...

US-Israel VS Iran: Who is Winning the War Major Gen GD Bakshi's Analysis I Strait of Hormuz

Argomenti più discussi: In Iran taglia sul pilota Usa abbattuto. E Trump rilancia l'ultimatum (che Teheran respinge); Trump, l'ultimatum di Pasqua: L'Iran riapra Hormuz in 48 ore, o sarà l'inferno. L'Iran replica: lo sarà per voi, siete nella palude; L’ultimatum prorogato e i piani di Donald Trump; Post criptico di Trump, sembra prorogare l'ultimatum per l'Iran.

Lukaku, la prossima settimana il confronto con il NapoliRomelu Lukaku non è tornato a Napoli; sarà escluso dal match contro il Milan, ma subito dopo dovrebbe esserci un confronto con il club. ilnapolista.it

Arriva la risposta dell'Iran all'ultimatum di Trump (che scade martedì) facebook

Trump ha perso tutto con la sua folle guerra “Martedì sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno, in Iran. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all'inferno - VEDRETE! Pregate Allah. x.com