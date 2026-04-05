Martedì alle 20 L' ultimatum di Trump per la riapertura di Hormuz

Da iltempo.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì sera alle 20:00 ora locale americana, il presidente ha pubblicato un messaggio su una piattaforma social, senza chiarire se si tratti di un ultimatum o di un altro tipo di comunicazione. La comunicazione non specifica dettagli sulle modalità o le richieste rivolte a Teheran, lasciando spazio a interpretazioni sulle intenzioni delle autorità statunitensi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito al contenuto esatto del messaggio.

"Martedi', alle 8 pm Eastern time". In un ultimo post su Truth il presidente americano Donald Trump dà un'ora, senza specificare se si tratti dell'ultimatum dato poco prima a Teheran o di altro. Nel post precedente il leader aveva avvertito Teheran che sempre il 7 aprile "in Iran sarà la Giornata della centrale elettrica e la giornata del ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all'inferno - Vedrete! Sia lode ad Allah", aveva scritto. La nuova scadenza, fissata alle 20 americane, le 2 di notte in Italia di mercoledì, posticiperebbe di 1 giorno l'ultimatum di Trump a Teheran.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - "Martedì alle 20". L'ultimatum di Trump per la riapertura di Hormuz

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