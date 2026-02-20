Montevarchi nuova mozione sulla terza corsia A1 | richiesta di tempi certi e fondi garantiti

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Una mozione presentata a Montevarchi chiede tempi chiari e fondi sicuri per completare la terza corsia dell’A1 tra Incisa e Valdarno. La proposta nasce dopo anni di promesse non mantenute e rallentamenti nei lavori. I consiglieri vogliono accelerare l’iter e assicurare risorse concrete, anche attraverso maggiore attenzione da parte delle istituzioni regionali e nazionali. La richiesta mira a ridurre le code che spesso si formano in quella zona, migliorando così la viabilità e la sicurezza.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Una nuova iniziativa consiliare per riportare al centro del dibattito politico la realizzazione della terza corsia dell'Autostrada A1 nel tratto tra Incisa e Valdarno. A presentarla nel Consiglio comunale in programma il 26 febbraio a Montevarchi sono i gruppi Avanti Montevarchi–Europa Verde e Impegno Comune, che tornano a sollecitare impegni chiari e condivisi su un'opera ritenuta strategica per il territorio. L'atto richiama una precedente mozione, depositata il 21 luglio scorso, con la quale si chiedeva al Governo e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di rispettare gli impegni assunti per la realizzazione della terza corsia nel tratto Incisa–Valdarno e per il potenziamento delle infrastrutture locali.