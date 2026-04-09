Frana sulla Ex SS 303 verso la riapertura | tempi certi e viabilità in sicurezza

Oggi è stato effettuato un sopralluogo tecnico al chilometro 47+300 della ex Strada Statale 303, ora strada provinciale, per valutare i lavori necessari a riaprire la strada dopo la frana che ne aveva causato la chiusura. Le autorità hanno definito tempi certi e le modalità di intervento per garantire la sicurezza durante il ripristino della viabilità. La riapertura è prevista nel prossimo futuro.

Un sopralluogo tecnico effettuato nella giornata odierna al chilometro 47+300 della ex Strada Statale 303, ora strada provinciale, ha tracciato un quadro chiaro sulle tempistiche e sulle modalità di ripristino della viabilità in seguito alla chiusura causata da una frana.Piano di intervento e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Viabilità, proseguono i lavori sulla Sp5 Francesca: dopo la frana, prevista la riapertura a senso unico alternatoRiaprirà venerdì 13 marzo, a senso unico alternato, la Sp5 Francesca in seguito alla frana in località Montecalvoli, tra Santa Maria a Monte e... "Sulla Flaminia servono tempi certi". La Regione bacchetta l’AnasLa Regione bacchetta l’Anas sui tempi di riapertura della Flaminia, chiusa da tre giorni, a causa della frana a Strettura e riaperta ieri sera. Temi più discussi: Frana blocca la ex S.S. 303: trasporto pubblico rivoluzionato tra deviati e orari anticipati; La frana di Sutera, tra gli sfollati anche l’ex sindaco Giusy Catania; Case sgomberate e grossi massi per frana a Sutera, 'nessuno interviene'; Maltempo. Frane e allagamenti: le strade chiuse a Lanciano. Disagi al canile comunale. Terranova di Pollino isolata per frana sulla ex S.S. 92Questa mattina un consistente smottamento franoso ha interessato la Strada Provinciale Ex S.S. 92, provocando la chiusura completa dell’arteria e l’isolamento del Comune di Terranova di Pollino. La ... lasiritide.it Frana, riaperta l'autostrada A14: Salvini incontra i sindaci. La Puglia prova ad uscire dall'isolamentoRiaperti, sull'autostrada A14, poco prima delle 12:15, i tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud ... msn.com Frana Petacciato, riaperte al traffico tre statali e l'Autostrada A14 #frana x.com CAMPOBASSO, FRANA A SALCITO Momenti di apprensione nel comune di Salcito, in provincia di Campobasso, dove dalla mattinata di oggi i Vigili del Fuoco sono impegnati a seguito di un movimento franoso che ha interessato alcune abitazioni del ce - facebook.com facebook