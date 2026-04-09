Frana sulla Ex SS 303 verso la riapertura | tempi certi e viabilità in sicurezza

Da avellinotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è stato effettuato un sopralluogo tecnico al chilometro 47+300 della ex Strada Statale 303, ora strada provinciale, per valutare i lavori necessari a riaprire la strada dopo la frana che ne aveva causato la chiusura. Le autorità hanno definito tempi certi e le modalità di intervento per garantire la sicurezza durante il ripristino della viabilità. La riapertura è prevista nel prossimo futuro.

Un sopralluogo tecnico effettuato nella giornata odierna al chilometro 47+300 della ex Strada Statale 303, ora strada provinciale, ha tracciato un quadro chiaro sulle tempistiche e sulle modalità di ripristino della viabilità in seguito alla chiusura causata da una frana.Piano di intervento e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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