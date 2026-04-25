Spotorno la Lega punta su Canepa | focus su spiagge e balneari

Giancarlo Canepa è stato nominato nuovo commissario della Lega a Spotorno, sostituendo Francesco Pendola. La sua attenzione sarà rivolta alla tutela delle concessioni balneari in vista delle prossime elezioni del 2027. La sua nomina segna una svolta nella gestione politica locale, con un focus particolare sulle problematiche legate alle spiagge e alle attività balneari. La scelta è stata comunicata ufficialmente dalla sezione locale del partito.

? Cosa sapere Giancarlo Canepa subentra a Francesco Pendola alla guida della Lega di Spotorno.. Il nuovo commissario punta sulla tutela delle concessioni balneari verso le elezioni 2027.. Giancarlo Canepa assume la guida della sezione Lega di Spotorno in seguito alle dimissioni di Francesco Pendola, segnando un cambio di rotta nel cuore del savonese. Il passaggio di consegne avviene in un momento di forte rilevanza per il territorio, con l’attuale sindaco di Borghetto Santo Spirito che subentra alla carica precedentemente occupata dal segretario cittadino. La decisione politica è stata formalizzata da Dario Ghezzi, che ricopre il ruolo di commissario provinciale e vice segretario regionale del partito, individuando nel nuovo commissario una figura di primo piano per l’area ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spotorno, la Lega punta su Canepa: focus su spiagge e balneari Notizie correlate Spiagge di Chioggia: confermata la guida, focus su accessibilitàL’assemblea dei soci di Gebis Chioggia Spiagge si è riunita giovedì 9 aprile presso la sede di Ascom Confcommercio, decidendo di mantenere invariata... Salvini guida il direttivo della Lega a Messina: focus su amministrative e referendumLa riunione, convocata dal segretario regionale Nino Germanà, vede la partecipazione dei parlamentari e degli assessori regionali del partito.