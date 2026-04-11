L’assemblea dei soci di Gebis Chioggia Spiagge si è tenuta giovedì 9 aprile presso la sede di Ascom Confcommercio. Durante l’incontro è stata confermata la guida del comparto balneare, con un’attenzione particolare all’accessibilità delle spiagge di Chioggia. La decisione riguarda la gestione delle strutture e delle risorse destinate alle spiagge del territorio. Nessuna modifica è stata apportata alle politiche già in atto fino a quel momento.

L’assemblea dei soci di Gebis Chioggia Spiagge si è riunita giovedì 9 aprile presso la sede di Ascom Confcommercio, decidendo di mantenere invariata la linea alla guida del comparto balneare. Gianni Boscolo Moretto riceve un nuovo mandato presidenziale, confermando l’intero gruppo direttivo che ha gestito l’associazione negli anni passati. Il team operativo sarà composto da Andrea Bacci, nel ruolo di vicepresidente, insieme a Leonardo Ranieri, Alessandro Boscolo Moretto, Willi Tiozzo e Chiara Boscolo. Strategia per il triennio 2026-2028: inclusione e tutela del litorale. Il nuovo percorso gestionale punta su tre pilastri fondamentali per garantire la competitività delle spiagge tra Chioggia, Sottomarina e Isola Verde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spiagge di Chioggia: confermata la guida, focus su accessibilità

Visita del Commissario ASP Cosenza a Longobucco: focus su rilancio servizi sanitari e accessibilità territorialeIl Commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Vitaliano De Salazar, è atteso domani mattina alle 10.

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Trenitalia presenta Chioggia line, treno del mare Verona-spiaggeUn treno estivo che collegherà Verona alle spiagge venete è stato presentato oggi nella Sala Pedenin di Palazzo Balbi a Venezia: si tratta del nuovo Chioggia Line, pensato per valorizzare il turismo ... ansa.it

Spiagge, la crisi senza fine di Sottomarina: tavolini vuoti e parcheggi liberi. «Non si fanno investimenti dagli anni '90, qui nessuno parla inglese. È agosto ma sembra giugno»È la prima settimana di agosto e il sole splende lungo il litorale veneto. Molti hanno lasciato uffici e fabbriche per godersi le ferie. Eppure, nelle spiagge di Sottomarina, a due passi da Chioggia, ... corrieredelveneto.corriere.it

COMPLIMENTI A GIANNI BOSCOLO MORETTO, RICONFERMATO ALLA GUIDA DI GEBIS CHIOGGIA SPIAGGE Il nuovo mandato 2026-2028 punta tutto su accessibilità universale, sostenibilità ambientale e innalzamento della qualità dei servizi. Confermata - facebook.com facebook