Salvini guida il direttivo della Lega a Messina | focus su amministrative e referendum

Matteo Salvini ha presieduto oggi il direttivo della Lega a Messina, dove ha discusso delle imminenti elezioni comunali e del referendum sulla giustizia. La riunione si è svolta nell’ex Chiesa Santa Maria Alemanna, con partecipanti provenienti da tutta la Sicilia. Durante l’incontro, si sono analizzate le strategie per rafforzare il ruolo del partito nelle amministrative e si sono valutate le modalità di coinvolgimento degli elettori sull’importante voto costituzionale. La discussione si è concentrata sulle prossime scadenze politiche nell’isola.

La riunione, convocata dal segretario regionale Nino Germanà, vede la partecipazione dei parlamentari e degli assessori regionali del partito. Il leader nazionale Matteo Salvini interverrà in videocollegamento, insieme alla senatrice Giulia Bongiorno, che parlerà del quesito referendario sul quale la Lega invita a votare Sì. Presenti a Messina anche il vice segretario federale nazionale Claudio Durigon e numerosi esponenti territoriali. «Referendum e amministrative saranno al centro del focus del partito – dichiara Germanà – ma dedicheremo attenzione anche alla campagna di tesseramento e ai congressi provinciali e regionali.