Sospeso medico gettonista al pronto soccorso di Merate | era stato condannato in Appello a 17 anni per 7 omicidi
L'Asst di Lecco ha sospeso dal servizio il medico anestesista rianimatore Vincenzo Campanile, che lavora all'ospedale di Merate attraverso una cooperativa. Il 53enne era stato condannato in Appello a 17 anni e 3 mesi di reclusione per sette omicidi volontari. La sospensione è stata decisa in seguito alla condanna e riguarda il suo ruolo nel pronto soccorso della struttura.
Merate, medico gettonista al Pronto soccorso sospeso dopo due turni: era stato condannato in Appello a Trieste per sette omicidiVincenzo Campanile, 53 anni, anestesista e rianimatore di Monfalcone aveva trovato impiego all'ospedale Mandic, nella Brianza lecchese, per coprire i vuoti di organico. Lui si è sempre dichiarato inno ... milano.corriere.it