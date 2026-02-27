Sospeso medico gettonista al pronto soccorso di Merate | era stato condannato in Appello a 17 anni per 7 omicidi

L'Asst di Lecco ha sospeso dal servizio il medico anestesista rianimatore Vincenzo Campanile, che lavora all'ospedale di Merate attraverso una cooperativa. Il 53enne era stato condannato in Appello a 17 anni e 3 mesi di reclusione per sette omicidi volontari. La sospensione è stata decisa in seguito alla condanna e riguarda il suo ruolo nel pronto soccorso della struttura.