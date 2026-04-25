Spiaggia di Mondello sospeso lo stop alla concessione | Pericolo ordine pubblico

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha deciso di sospendere la revoca della concessione sulla spiaggia di Mondello, motivando la decisione con il rischio di problemi di ordine pubblico. La sospensione riguarda la decisione di bloccare l’uso di un’area specifica, che era stata presa in precedenza dalle autorità competenti. La questione riguarda ora le modalità di gestione della concessione e il rispetto delle normative vigenti.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) ha accolto il ricorso in appello della immobiliare Italo-belga, ribaltando così la sentenza del Tar Sicilia che aveva respinto la richiesta della società di annullamento del decreto di decadenza della concessione demaniale per la gestione di buona parte della spiaggia di Mondello, a Palermo, disposta dall'assessorato regionale al Territorio e ambiente. Fissata al 14 maggio la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare. Cga: «Possibile pericolo per ordine e sicurezza pubblica» Il Cga ritiene che «l'imminenza della stagione estiva...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Spiaggia di Mondello, sospeso lo stop alla concessione: "Pericolo ordine pubblico" Notizie correlate Sospeso stop concessione spiaggia Mondello, 'rischi ordine pubblico'Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) ha accolto il ricorso in appello della immobiliare Italo-belga, ribaltando... Leggi anche: Mondello, dalla Regione arriva lo stop definitivo alla concessione demaniale all'Italo Belga Contenuti utili per approfondire Si parla di: Mondello, isola pedonale anticipata: più controlli e vigili in fino all’una di notte. Spiaggia di Mondello, sospeso lo stop alla concessione: Pericolo ordine pubblicoIl Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) ha accolto il ricorso in appello della immobiliare Italo-belga , ribaltando così la ... gazzettadelsud.it Mondello, sospeso stop alla concessione: Senza gestione rischi per l'ordine pubblicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Mondello, sospeso stop alla concessione: 'Senza gestione rischi per l'ordine pubblico' ... tg24.sky.it