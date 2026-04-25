Sospeso stop concessione spiaggia Mondello ' rischi ordine pubblico'

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha deciso di sospendere temporaneamente la concessione della spiaggia di Mondello, citando preoccupazioni riguardo ai potenziali rischi per l'ordine pubblico. La decisione arriva dopo il ricorso presentato contro la concessione, senza che siano stati ancora chiariti eventuali dettagli o motivazioni aggiuntive. La questione riguarda le autorizzazioni per l'occupazione della spiaggia e le possibili conseguenze sulla sicurezza pubblica.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) ha accolto il ricorso in appello della immobiliare Italo-belga, ribaltando così la sentenza del Tar Sicilia che aveva respinto la richiesta della società di annullamento del decreto di decadenza della concessione demaniale per la gestione di buona parte della spiaggia di Mondello, a Palermo, disposta dall' assessorato regionale al Territorio e ambiente. Fissata al 14 maggio la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare. Il Cga ritiene che "l'imminenza della stagione estiva sia idonea a creare - in considerazione dell'enorme massa di persone...🔗 Leggi su Lanazione.it

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