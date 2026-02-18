Il report segnala che le spiagge libere in Campania sono oggetto di numerose proteste a causa delle restrizioni imposte dai privati. I cittadini si mobilitano per difendere il diritto di accesso gratuito al mare, spesso incontrando ostacoli come cabine e stabilimenti balneari che limitano l’uso pubblico. In alcune località, le spiagge sono quasi interdette ai residenti e ai turisti senza prenotazioni o pagamenti. La questione diventa sempre più urgente, con le persone che chiedono interventi concreti per ripristinare l’uso libero delle spiagge.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è grande fermento intorno alle lotte dei cittadini, sempre più appoggiati dai politici locali, per la liberalizzazione delle spiagge, per la fruizione senza ingressi limitati delle bellezze campane. Da pochissimi giorni la spiaggia di Palazzo Donn’ Anna ha ottenuto una importante vittoria al TAR, il tribunale che ha annullato le delibere del Comune e delle Autorità Portuali che imponevano limiti di orario e numero chiuso. La vittoria del Movimento Mare Libero crea uno spartiacque importantissimo in un periodo storico particolare. Se da un lato il diritto alle spiagge libere è garantito dalla legge, nella pratica non sempre viene rispettato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lotta alle spiagge libere in Campania, il report delle bellezze da liberare

