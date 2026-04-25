Spiagge nella desolazione i bagni restano chiusi ‘Cassa’ per i dipendenti

Nel giorno del 25 aprile, lungo il litorale di Marinella si osservano dune di sabbia e grandi cumuli di legname, mentre i bagni sono ancora chiusi e le spiagge appaiono desolate. La zona si presenta senza attività e con un paesaggio che sembra fermo, creando un’atmosfera surreale tra elementi naturali e materiali di recupero. La situazione interessa anche i dipendenti delle strutture chiuse, coinvolti in questioni legate alla cassa integrazione.

Sarzana, 25 aprile 2026 – Dune di sabbia e giganteschi accumuli di legname. Questo lo scenario surreale cui ci si trova davanti passeggiando nel litorale di Marinella. Una situazione paradossale - che invece vede gli stabilimenti dei comuni limitrofi, Ameglia e Carrara, prepararsi ad accogliere visitatori e turisti in vista del week end del 25 aprile e del ponte del 1°maggio - quella in cui si ritrova catapultata Sarzana a seguito delle sentenze esecutive del Tar. Nastri bianchi e rossi delimitano gli edificati dei dodici stabilimenti per cui sono attesi, nei primissimi giorni della prossima settimana, i bandi volti ad affidare le nuove concessioni demaniali marittime.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spiagge nella desolazione, i bagni restano chiusi. ‘Cassa’ per i dipendenti Notizie correlate Caso di meningite nella torre Gioia 22: uffici chiusi e smart working per i dipendenti Intesa SanpaoloLa sede gruppo bancario resterà chiusa fino a domenica 29 marzo per permettere la sanificazione dei locali. Spento il rogo nella ditta di imballaggi: revocate le ordinanze dei sindaci, cassa integrazione per i dipendentiGadeasco Pieve Delmona (Cremona) – Il giorno dopo l’incendio che ha devastato un capannone della Magic Pack di Gadesco, è il momento delle prime...