Caso di meningite nella torre Gioia 22 | uffici chiusi e smart working per i dipendenti Intesa Sanpaolo

In seguito a un caso di meningite riscontrato nella torre Gioia 22, gli uffici della sede bancaria sono stati chiusi e i dipendenti sono stati invitati a lavorare in modalità smart working fino a domenica 29 marzo. La decisione è stata presa per consentire la sanificazione completa dei locali. La sede rimarrà quindi inattiva per tutta la settimana.

La sede gruppo bancario resterà chiusa fino a domenica 29 marzo per permettere la sanificazione dei locali. Un caso di meningite accertato, un secondo caso in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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