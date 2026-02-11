Spento il rogo nella ditta di imballaggi | revocate le ordinanze dei sindaci cassa integrazione per i dipendenti

Questa mattina i dipendenti della Magic Pack di Gadesco possono tornare al lavoro, anche se il capannone è ancora sotto sequestro. Dopo l’incendio che ha distrutto il magazzino, le autorità hanno revocato le ordinanze di sgombero e anche i sindaci hanno annullato le restrizioni. La cassa integrazione è stata attivata per i lavoratori, che ora attendono di capire quali saranno i prossimi passi. La situazione si sta lentamente normalizzando, ma resta da valutare l’entità dei danni e le cause dell’incendio

Gadeasco Pieve Delmona (Cremona) – Il giorno dopo l’incendio che ha devastato un capannone della Magic Pack di Gadesco, è il momento delle prime valutazioni. Ieri mattina nell’azienda si è svolto un incontro, durante il quale la proprietà ha incontrato Ats, Arpa e l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Chiara Uggeri. «Si è tenuto nella ditta un incontro con i vigili del fuoco, Arpa e Ats per definire i prossimi passi anche per i ripristini» spiega il sindaco Uggeri. Uno dei problemi emersi ieri, mentre il capannone ancora bruciava era quello relativo alla qualità dell’aria e le conseguenti problematiche per i residenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spento il rogo nella ditta di imballaggi: revocate le ordinanze dei sindaci, cassa integrazione per i dipendenti Approfondimenti su Gadeasco Pieve Delmona Ex Wartsila: metà dipendenti in cassa integrazione, la rabbia dei sindacati A Bagnoli, lo stabilimento ex Wartsila ha avviato la cassa integrazione per metà dei suoi dipendenti. Aeroporto, richiesta l'apertura della cassa integrazione per i dipendenti La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Gadeasco Pieve Delmona Argomenti discussi: Crans-Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: aperte indagini; VIDEO | Incendio impianto di rifiuti di plastica nel Palermitano, ancora il rogo non è stato spento: la situazione; Spento dopo 26 ore l'incendio a Caneva: coinvolte oltre 500 rotoballe di fieno; Incendio nel Palermitano, non spento ancora il rogo dei rifiuti di plastica. Impianto di rifiuti a Campofelice di Roccella, il rogo non ancora spento, indagini in corsoContinua a bruciare ormai da 48 ore l’impianto di trattamento dei rifiuti plastici Ecorek che si trova a Campofelice di Roccella (Palermo). Fino a questa mattina bruciano rifiuti di plastica […] ... blogsicilia.it Incendio nel Palermitano, non spento ancora il rogo dei rifiuti di plasticaNon è ancora spento l'incendio nell'impianto di trattamento dei rifiuti plastici Ecorek che si trova a Campofelice di Roccella (Palerm). (ANSA) ... ansa.it Un principio di incendio ha fatto scattare l’allarme in via Doberdò Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che hanno spento il rogo. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.