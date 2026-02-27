Iran così la Cina spia i movimenti dello schieramento Usa nel Golfo

La Cina monitora attentamente i movimenti militari degli Stati Uniti nel Golfo, utilizzando sia fonti di intelligence che informazioni disponibili pubblicamente. La crescente presenza militare americana nella regione suscita l’attenzione di Pechino, che osserva ogni spostamento delle forze statunitensi in Medio Oriente. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato in merito a queste attività di sorveglianza.

La crescente mobilitazione militare Usa nel Golfo non passa inosservata a Pechino. La Cina osserva con attenzione ogni movimento del dispositivo americano in Medio Oriente, combinando analisi di intelligence e utilizzo sistematico di fonti aperte. Secondo diverse ricostruzioni, la Repubblica Popolare avrebbe intensificato la collaborazione con l’intelligence iraniana, affiancando però a questo canale tradizionale un’attività pubblica di monitoraggio satellitare e tracciamento logistico delle forze statunitensi dispiegate nell’area. Tra gli attori più attivi c’è la società cinese MizarVision, che pubblica quasi quotidianamente su X immagini satellitari dei mezzi americani schierati tra il Golfo Persico e l’Oceano Indiano, offrendo una mappatura dettagliata degli spostamenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Pechino e Londra: "Via dall'Iran". L'Aiea: "Nel sito di Isfahan uranio arricchito al 60%"

Iran, la Cina spia i movimenti delle forze Usa | Pechino e Londra: "Via da Teheran". L'Aiea: "Nel sito di Isfahan uranio arricchito al 60%"

